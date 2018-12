Le fonds activiste Elliott veut faire mousser les cocktails de Pernod Ricard

12 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

Le fonds activiste Elliott a annoncé mercredi avoir pris une participation de plus de 2,5% au capital de Pernod Ricard et vouloir soumettre des mesures visant à améliorer la performance opérationnelle et la gouvernance du groupe.