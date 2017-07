France: Créations d'entreprises au plus haut depuis novembre 2011

13 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Le nombre de créations d'entreprises en France a accentué sa hausse en juin pour s'inscrire à 48.603, soit 2,9% de plus qu'un mois plus tôt et un plus haut depuis novembre 2011, selon les données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables publiées jeudi par l'Insee.