Grève à Hop!: Air France annonce "plus de 85%" des vols assurés les 13 et 14/07

13 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Air France et sa filiale régionale, Hop!, prévoient d'assurer "plus de 85%" des vols domestiques et moyen-courriers jeudi et vendredi en raison d'une grève des pilotes prévue jusqu'au 18 juillet.