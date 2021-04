PMU: le patron s'enrichit, les salariés trinquent

C’est une information qui risque de faire beaucoup de bruit dans le milieu des courses hippiques, mais qui est d’intérêt public puisqu’elle concerne une entreprise placée sous la tutelle du ministère du budget et de celui de l’agriculture : le directeur général du PMU, Cyril Linette, profite de rémunérations colossales. L’entreprise traverse pourtant une passe difficile à cause de la crise sanitaire et supprime massivement des emplois, et toute la filière est très éprouvée par les confinements à répétition.