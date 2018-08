Zone euro: La croissance du deuxième trimestre revue en hausse

14 août 2018 Par Par Agence Reuters

La zone euro a enregistré une croissance plus forte que prévu au deuxième trimestre, selon l'estimation flash publiée mardi par Eurostat, ce qui laisse penser que l'impact négatif des tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses partenaires ne se fera sentir que plus tard dans l'année.