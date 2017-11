A Lannion, Nokia qui a racheté Alcatel licencie déjà

Une fois de plus, avis de gros temps sur Lannion. Le grain, sérieux, est annoncé pour les mois à venir, et il devrait toucher de plein fouet la ville des Côtes-d’Armor et ses 20 000 habitants. Une fois encore. Le 6 septembre, Nokia a annoncé un vaste « plan de transformation » de ses activités en France, qui se traduira par 553 suppressions de postes en 2018 et 2019, dont 86 sur son site de Lannion – 86 postes en moins pour un effectif actuel de 760 salariés –, mais qui se concentreront en fait sur 320 salariés, les activités de recherche et développement (R&D) n’étant pas concernées.