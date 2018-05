L'inflation confirmée à +1,6% sur un an en avril

15 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Le rythme de l'inflation s'est maintenu à 1,6% sur un an en avril en France, au plus haut depuis octobre 2012, tandis que la variation sur le mois a été révisée en hausse à +0,2% contre + 0,1% en première estimation et un rebond de 1,0% en mars, selon les données définitives publiées mardi par l'Insee.