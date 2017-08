Plus forte hausse des ventes au détail aux Etats-Unis depuis 7 mois

15 août 2017 Par Par Agence Reuters

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont enregistré en juillet leur plus forte hausse depuis sept mois, grâce entre autres à la croissance du marché automobile et à la bonne santé des achats non contraints, montrent les statistiques publiées mardi le département du Commerce, de bon augure pour la poursuite de la croissance.