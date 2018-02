Résultats 2017 records de Renault, Carlos Ghosn renforcé

16 février 2018 Par Par Agence Reuters

Renault a publié vendredi des résultats records pour 2017 grâce au renouvellement de sa gamme et à la contribution d'Avtovaz et de Nissan, renforçant ainsi la position du PDG Carlos Ghosn face à l'Etat actionnaire dans le débat sur sa succession et sur la consolidation de l'alliance Renault-Nissan.