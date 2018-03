Le système Pinault: une évasion à deux milliards d'euros

L’opération commando a frappé Gucci de plein fouet. Le 29 novembre dernier, les policiers de la Guardia di Finanza font irruption dans les bureaux de la prestigieuse maison de luxe italienne à Florence et à Milan, qu’ils fouillent pendant trois journées entières. Les domiciles de trois directeurs de la marque sont perquisitionnés, tandis que le PDG, Marco Bizzarri, est cueilli par les policiers à l’hôtel Park Hyatt de Milan.

Ces perquisitions ont été ordonnées dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale menée par un procureur de Milan. Celui-ci reproche à Gucci, filiale du groupe français Kering (l’ex-Pinault-Printemps-Redoute, propriété de la famille Pinault), d’avoir évadé 1,3 milliard d’euros d’impôts en sept ans en localisant artificiellement ses profits en Suisse,un montage financier passant par le Luxembourg et les Pays-Bas.

Ce chiffre, déjà énorme, n’est que la partie émergée de l’iceberg. Des documents confidentiels obtenus par Mediapart, et transmis au réseau de médias European Investigative Collaborations (EIC), montrent qu’il ne s’agit pas seulement d’une affaire Gucci mais d’une affaire Kering, plus colossale encore.

François-Henri Pinault, PDG de Kering (à droite) et le patron de sa filiale Gucci, Marco Bizzarri. © Reuters

Selon nos informations, le numéro 2 mondial du luxe a évadé environ 2,5 milliards d’euros d’impôts depuis 2002, pour l’essentiel au préjudice de l’Italie, mais aussi de la France et du Royaume-Uni. C’est la plus grosse affaire d’évasion fiscale présumée mise au jour pour une entreprise française, et l’une des plus importantes au niveau européen.

À la suite du rachat de Gucci en 2000, Kering a étendu le système conçu par le groupe italien à toutes ses marques de luxe (hors joaillerie), dont les françaises Balenciaga et Yves Saint Laurent. La maison Saint Laurent a éludé à elle seule le paiement d’environ 180 millions d’euros d’impôts en France (lire notre enquête ici).

Sollicité par Mediapart, Kering n'a pas souhaité nous recevoir ni répondre précisément à nos questions. Dans un bref courriel (à lire dans l'onglet Prolonger), le groupe indique que sa société suisse LGI, où sont concentrés les profits du groupe, « est une importante plateforme commerciale de distribution et de logistique et une importante implantation industrielle avec plus de 600 salariés », qui « exerce une activité économique effective en lien direct avec l’activité commerciale des marques du groupe ». Kering ajoute que LGI « s’acquitte en Suisse des impôts dus, en conformité avec la loi et le statut fiscal de la société », et que « sa situation est bien connue des autorités fiscales helvétiques, italiennes et françaises ».

Dans un document obtenu par Mediapart, le procureur de Milan écrit au contraire que Kering a mis en œuvre un montage « occulte » pour évader l'impôt. Nos documents, issus principalement de l’enquête judiciaire italienne, dévoilent l’ampleur des manœuvres de Kering pour tenter de cacher la fraude présumée. Afin de tenter de justifier qu’il paye ses impôts en Suisse, Kering n’a pas hésité à transférer fictivement une vingtaine de cadres de Gucci dans le pays, alors même qu’ils travaillaient en réalité en Italie. L’exemple venait d’en haut : comme l’a déjà révélé Mediapart, le PDG, Marco Bizzarri, a bénéficié pendant sept ans d’une résidence fiscale helvétique à la réalité douteuse.

Nos révélations posent la question de la responsabilité des hommes clés de la famille Pinault, cinquième fortune de France avec 19 milliards d’euros de patrimoine : le père et fondateur François Pinault et son fils François-Henri, qui lui a succédé en 2005 à la tête du groupe Pinault-Printemps-Redoute, rebaptisé Kering, et qui va prochainement achever son recentrage sur le luxe en se séparant de l’équipementier sportif Puma.

Le montage est d’autant plus choquant que Yves Saint Laurent et Gucci enregistrent depuis trois ans une croissance insolente, parmi les meilleures du luxe mondial. Avec ses 15,5 milliards de recettes et un profit opérationnel record de 2,9 milliards l’an dernier, Kering aurait largement les moyens de payer ses impôts.

S’il n’est pas visé personnellement à ce stade par l’enquête judiciaire italienne, François-Henri Pinault ne semble plus très à l’aise avec le système qui lui a tant rapporté. À partir d’octobre 2016, le PDG de Kering et ses deux principaux collaborateurs, Jean-François Palus et Patricia Barbizet, ont discrètement démissionné de leurs fonctions au sein des sociétés offshore qui opèrent le montage.

Au sommet, on trouve deux sociétés boîtes aux lettres : Kering Holland et sa filiale Kering Luxembourg. Cette dernière possède deux établissements et quatre sociétés en Suisse, dans le canton italophone du Tessin. Ces sociétés officiellement distinctes forment en fait une entité unique. Une tirelire remplie à milliards, conçue pour évader l’impôt.

La manœuvre, dénoncée dès 2016 par l’ONG suisse Public Eye, contribue à la fortune des Pinault depuis vingt ans. Tout commence en 1997, lorsque Gucci crée la société Luxury Goods International (LGI) à Cadempino, une bourgade de 1 500 habitants en banlieue de Lugano, juste de l’autre côté de la frontière italienne. La société n’avait, au départ, qu’un entrepôt de taille modeste, sis au 19, rue de l’Industrie (notre photo ci-dessous).

Le siège de la société suisse Luxury Goods International (LGI), un entrepôt en partie reconverti en bureaux, dans une zone industrielle de Cadempino, près de Lugano. © Google Street View

Du jour au lendemain, Gucci décide que LGI devient son centre logistique exclusif. Tous les produits de la marque, fabriqués pour l’essentiel en Italie, transitent depuis lors par l’entrepôt de Cadempino, avant d’être livrés dans les magasins du monde entier. Il est vrai que le lieu est idéalement situé, juste à la sortie de l’autoroute, à seulement 1 h 30 de camion de Milan.

Mais ce n’est pas ce qui a attiré Gucci. Selon nos informations, le groupe a négocié avec le canton du Tessin un ruling (accord fiscal) qui lui permet de ne payer qu’environ 8 % d’impôt sur les sociétés, contre 31 % en Italie. Pour en profiter, Gucci a accordé à LGI non seulement le monopole de la distribution, mais aussi de la vente en gros aux magasins. Résultat : c’est LGI qui encaisse l’écrasante majorité des recettes, donc des profits. Lesquels sont trois fois moins taxés que dans la Péninsule.

Lorsque Kering prend le contrôle de Gucci en 1999, les Pinault comprennent très vite l’intérêt du système. Toutes les autres marques de mode du pôle luxe (hors joaillerie) confient, à leur tour, la logistique et la facturation des ventes à LGI : le maroquinier italien Bottega Veneta, les britanniques Stella McCartney et Alexander McQueen, et les françaises Yves Saint Laurent et Balenciaga.

L'entrepôt géant de Kering inauguré en 2014 à Sant'Antonino, au nord de Lugano, dans le canton suisse du Tessin. © Google Street View

Vu sa très forte croissance, le groupe a construit deux autres entrepôts dans le Tessin. Le dernier, installé en 2014 à Sant'Antonino, est un immense bâtiment rose et gris grand comme trois terrains de foot. Sur la façade, il n’y a pas la moindre inscription désignant l’identité du propriétaire. C’est pourtant ici que transitent, dans le ballet des camions, plus de 2 000 colis par heure, remplis de robes, de chaussures et de sacs à main.

« C’est l’effet Kering en action, de Sant'Antonino vers le monde entier », s’extasiait lors de l’inauguration le numéro 2 du groupe et président de LGI, Jean-François Palus. L’« effet Kering » est spectaculaire : selon notre enquête, LGI a réalisé un résultat net cumulé de 7 milliards d’euros rien qu’entre 2009 et 2017, soit près de 70 % de l’ensemble des profits du groupe ! Alors même que Kering n’emploie que 600 personnes en Suisse, moins de 3 % des salariés de sa division luxe.

Résultat : le groupe a économisé environ 2 milliards d’euros d’impôts depuis 2009, dont 1,4 milliard pour Gucci en Italie et 180 millions pour Yves Saint-Laurent en France. Si l’on remonte jusqu’en 2002, le chiffre atteint les 2,5 milliards. Le tout pour le plus grand profit du canton du Tessin, qui a engrangé de son côté plus de 600 millions d’euros de taxes.

© Donatien Huet / Mediapart

Kering n’est pas le seul à profiter de cette très lucrative combine. D’autres géants du textile et du luxe, comme Armani, Hugo Boss, Versace et The North Face, ont installé leur logistique près de Lugano pour les mêmes raisons. Si les accords fiscaux sont strictement confidentiels, le canton du Tessin a avoué dans un document officiel que sa prétendue « Fashion Valley » (en réalité une vallée des entrepôts) représentait sa plus grosse source de revenus.

Pour l’ONG suisse Public Eye, il s’agit d’un véritable « piratage fiscal » au détriment des autres pays européens. Il est « particulièrement choquant que les multinationales de la mode accumulent chaque année des millions de bénéfices en usant de tels stratagèmes fiscaux », tandis que « les personnes qui fabriquent leurs produits dans les usines de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants touchent des salaires de misère », poursuit Public Eye dans son enquête sur la « Fashion Valley » du Tessin.

La justice italienne estime que le système est non seulement choquant mais aussi illégal, car artificiel. Officiellement, LGI vend les produits aux magasins. Mais la société suisse n’effectue pas réellement ce travail, réalisé à Londres, Paris ou Milan, par les salariés des marques du groupe.

Il est difficile de prétendre que des ouvriers d’entrepôts suisses, aussi efficaces soient-ils, génèrent 70 % de la valeur créée par des griffes de luxe parmi les plus prestigieuses au monde. Dans la vraie vie des affaires, la logistique est une activité à faible valeur ajoutée, que les entreprises rémunèrent pour couvrir les coûts, plus une petite marge.

Dans le système Kering, c’est l’inverse : l’entrepôt encaisse l’argent, et rémunère Gucci ou Yves Saint Laurent a minima, par le biais des redevances pour usage de leur marque, comme s’ils étaient de vulgaires prestataires. Résultat : Gucci a payé seulement 100 millions d’impôts en Italie entre 2013 et 2016 – contre 650 si les profits suisses avaient été inclus.

Kering semble avoir senti que cette situation devenait fort délicate pour Gucci. Véritable icône du capitalisme italien, c’est l’une des plus grosses maisons de luxe mondiales (6,2 milliards de recettes l’an dernier) qui génère 70 % des profits de Kering.