Lufthansa a la meilleure offre pour Alitalia

16 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Alitalia est une compagnie aérienne qui reste fragile et qui a besoin d'un partenaire et de ce point de vue la proposition de Lufthansa est la plus prometteuse, déclar le ministre de l'Industrie Carlo Calenda, dans un entretien publié lundi par La Repubblica.