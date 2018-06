Suicides à France Télécom: L'ex patron et Orange renvoyés en correctionnelle

16 juin 2018 Par Par Agence Reuters

L'ancien patron de France Télécom Didier Lombard, six autres cadres et Orange sont renvoyés en correctionnelle dans l'affaire des suicides à France Télécom, a-t-on appris ce week-end auprès de sources judiciaires et du syndicat CFE-CGC, partie civile.