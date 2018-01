Appel d'économistes français et allemands pour refonder la zone euro

17 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Quatorze économistes de renom, français et allemands, plaident dans un document publié mercredi pour un renforcement de la zone euro grâce à une plus grande transparence fiscale et à la création d'un actif synthétique "sans risque" européen en alternative aux dettes souveraines nationales.