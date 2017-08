Inquiétude croissante à la Fed concernant l'inflation

17 août 2017 Par Par Agence Reuters

Les responsables de la Réserve fédérale américaine se sont montré de plus en plus préoccupés par la récente faiblesse de l'inflation et certains ont appelé à interrompre la hausse des taux tant qu'il n'y aura pas eu de signes clairs que cette tendance est passagère, selon le compte-rendu, publié mercredi, de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.