Netanyahu se dit prêt à intervenir contre l'Iran si nécessaire

18 février 2018 Par Par Agence Reuters

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a assuré dimanche qu'il n'hésiterait pas à intervenir contre l'Iran, et non pas seulement contre ses alliés et supplétifs au Moyen-Orient, si cela s'avérait nécessaire.