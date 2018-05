Dix ans après, les ex-Samsonite gagnent au pénal

La victoire, onze ans après. Par un arrêt rendu jeudi 17 mai, la cour d’appel de Douai vient de donner raison aux 193 anciens salariés de l’usine Samsonite d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), dont le cas est devenu symbolique en plus de dix ans de lutte. Leur usine, qui fabriquait les fameuses valises en « plastique injecté », a été cédée en septembre 2005 par Samsonite à une petite société, Energy Plast. Officiellement, l’usine était censée continuer à produire en sous-traitance des valises pour Samsonite, proposer ses services à d’autres fabricants de bagage et produire des panneaux photovoltaïques. Mais Energy Plast n’a en fait jamais produit autre chose que les valises Samsonite. Et elle a très vite été placée en liquidation judiciaire, en février 2007. Fin de partie pour ses 200 employés.