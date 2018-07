Aéro: Les futurs programmes révolutionneront la "supply chain"

18 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Les prochains programmes aéronautiques seront conçus de façon à ce que les avionneurs reprennent aux équipementiers une part importante des revenus liés à l'entretien et à la maintenance, un segment promis à une bien plus forte croissance que la construction des appareils eux-mêmes, estiment des analystes et des industriels.