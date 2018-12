Japon: Prévisions de croissance réduites pour 2018 et 2019

18 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

Le gouvernement japonais a revu en baisse mardi ses prévisions de croissance et d'inflation sur l'exercice en cours et le suivant, prenant acte de l'impact des catastrophes naturelles et d'un tassement de la demande extérieure.