Delair, leader du drone professionnel, lance un nouveau modèle

19 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

L'entreprise Delair, leader du drone civil professionnel en France, renforce ses positions à l'international avec une nouvelle implantation aux Etats-Unis et la sortie avril 2018 d'un quatrième modèle à voilure fixe pour la cartographie de grandes étendues, plus simple d'utilisation et moins coûteux.