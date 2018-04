P&G rachète la santé grand public de Merck KGaA pour 3,4 milliards de dollars

19 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Procter & Gamble a annoncé jeudi l'acquisition des activités de santé grand public du laboratoire allemand Merck KGaA pour environ 3,4 milliards d'euros, mettant ainsi la main sur les compléments alimentaires Seven Seas et des marques de vitamines telles que Femibion et Neurobion.