Vers une inquiétante banalisation de la Caisse des dépôts

Créée en 1816, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) joue depuis plus de deux siècles un rôle tout à la fois considérable et très singulier dans l’économie française. Considérable parce que l’établissement public est l’investisseur de long terme de la place de Paris ; parce qu’il gère une bonne partie des caisses de retraite des Français ; parce qu’il est le principal financeur des collectivités locales ; ou encore parce qu’il gère le Fonds d’épargne où est centralisée une partie de la collecte du livret A, qui finance le logement social. La Caisse est aussi tout à fait singulière parce qu'elle est placée depuis sa création sous la protection du Parlement et dispose d’un statut d’autonomie vis-à-vis du gouvernement.