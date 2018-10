Le "spread" Italie-Allemagne inquiète les banques italiennes

19 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

L'élargissement de l'écart de rendement ("spread") entre les emprunts d'Etat italiens et allemands aggrave les perspectives pour la situation budgétaire italienne et affaiblit les projets d'investissement des entreprises et des ménages a déclaré vendredi le président de l'Association des banques italiennes.