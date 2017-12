La croissance en France poursuit sur sa lancée, +1,9% attendu en 2017

19 décembre 2017 Par Par Agence Reuters

La croissance de l'économie française s'apprête à finir 2017 sur sa note la plus élevée depuis six ans et devrait conserver sur sa lancée un rythme soutenu début 2018, grâce à un environnement international favorable et une demande intérieure portée par l'investissement, prédit l'Insee.