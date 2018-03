Quand le rappeur se lance dans la restauration

Rap et fourneaux font bon ménage. En France, le rappeur Mokobé est le dernier à s’être lancé dans l’aventure de la restauration rapide, en début d’année. « Mon père a été plus fier de moi quand j’ai ouvert mon restaurant que lorsque j’ai gagné mes Victoires de la musique avec le groupe 113. » […] Cette figure du rap français vient d’ouvrir, en janvier, son premier établissement, chez lui, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). « À terme, j’aimerais qu’il y ait des Tacoshake dans toute la France, ambitionne l’artiste. J’ai même reporté la sortie de mon album pour m’y concentrer. » Un deuxième restaurant a suivi à Paris, et un troisième sera inauguré à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), le 4 avril.