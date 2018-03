SFR va séparer ses contenus de ses forfaits de base

20 mars 2018 Par Par Agence Reuters

SFR a annoncé mardi une simplification de ses offres fixe et mobile avec la commercialisation en option de ses contenus sport et cinéma-séries, qui ne seront donc plus inclus dans les forfaits de base commercialisés par la filiale d'Altice.