Toyota et Suzuki renforcent leur coopération dans l'électrique

20 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Toyota et Suzuki ont annoncé mercredi leur intention d'étendre leur collaboration à la production et à la généralisation à grande échelle de véhicules électrifiés, les premier et quatrième constructeurs automobiles japonais voulant être mieux armés pour s'adapter à l'essor de nouvelles formes de mobilité.