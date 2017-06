Barclays et d'ex-dirigeants poursuivis pour des opérations avec le Qatar

20 juin 2017 Par Par Agence Reuters

Barclays et quatre de ses anciens dirigeants sont poursuivis au pénal pour des versements, non divulgués à l'époque, à des investisseurs qataris lors d'une levée de fonds de 12 milliards de livres (13,5 milliards d'euros) réalisée par la banque au plus fort de la crise financière de 2008.