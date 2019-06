Telecom Italia va discuter d'un réseau unique avec la CDP et Enel

20 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Telecom Italia a annoncé jeudi un accord avec l'établissement public CDP et l'électricien Enel pour discuter des moyens de rapprocher son réseau de fibre optique à haut débit et celui de son concurrent Open Fiber, y compris via une fusion.