Japon: Ralentissement de l'inflation en août, à un plus bas de deux ans

20 septembre 2019 Par Par Agence Reuters

L'inflation de base au Japon a ralenti en août, à un plus de bas de deux ans, en raison de la baisse du prix du pétrole et de la faible croissance économique, montrent les statistiques officielles publiées vendredi, ce qui éloigne la Banque du Japon (BoJ) de son objectif d'une inflation de 2% par an.