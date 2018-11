Le marché ne prévoit plus à 100% une hausse des taux de la BCE en 2019

20 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Le marché monétaire de la zone euro ne prévoit plus à 100% une hausse de taux de 10 points de base (pdb) de la part de la Banque centrale européenne (BCE) en 2019, ce qui veut dire que les investisseurs s'interrogent de plus en plus sur les perspectives économiques de la région à la monnaie unique.