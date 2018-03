PSA choisit Valenciennes pour ses nouvelles boîtes automatiques

21 mars 2018 Par Par Agence Reuters

PSA a confirmé mercredi plusieurs décisions industrielles concernant la localisation de ses moteurs et boîtes de vitesse en Europe afin de tirer parti de l'acquisition d'Opel et de s'adapter à l'accélération de la demande en modèles essence et électrifiés sur fond de disgrâce du diesel.