Credit Suisse et UBS doivent améliorer leurs plan d'urgence, dit BNS

21 juin 2018 Par Par Agence Reuters

UBS et Credit Suisse, les deux premières banques suisses, doivent encore améliorer leurs plans d'urgence pour se conformer à de nouvelles règles, qui entreront en vigueur à la fin de 2019, concernant les établissements "trop grands pour faire faillite" ('too big to fail'), a annoncé jeudi la Banque nationale suisse (BNS).