La croissance du PIB trimestriel américain légèrement abaissée à 3,2%

21 décembre 2017 Par Par Agence Reuters

Le rythme de croissance de l'économie américaine a atteint un plus haut de plus de deux ans au troisième trimestre, soutenu par les dépenses des entreprises, et la réforme fiscale adoptée par le Congrès cette semaine pourrait lui permettre d'accélérer encore un peu l'année prochaine.