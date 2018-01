Icahn et Deason poussent Xerox à étudier des options stratégiques

22 janvier 2018 Par Agence Reuters

Les investisseurs activistes Carl Icahn et Darwin Deason, respectivement deuxième et troisième actionnaires de Xerox, ont déclaré lundi que le fabricant d'imprimantes et de photocopieurs devrait lancer sans délai une procédure d'étude de ses alternatives stratégiques.