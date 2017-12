La loi El Khomri menace les salariés des wagons-bars

La loi El Khomri prévoyait, entre autres transformations du code du travail, de réduire drastiquement le nombre de branches professionnelles en France. L’objectif est de passer, à terme, de 700 à 200 branches pour les rendre, affirmait le gouvernement de l’époque, « plus fortes » et améliorer ainsi « les normes conventionnelles ». Cette grande opération de restructuration, présentée comme purement technique, a néanmoins des implications parfois très concrètes sur les conditions de travail d’un certain nombre de salariés.