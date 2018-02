Schlumberger et Subsea 7 en discussions exclusives pour une coentreprise

23 février 2018 Par Par Agence Reuters

Schlumberger, premier groupe mondial de services pétroliers, et son rival norvégien de plus petite taille Subsea 7, ont annoncé vendredi avoir entamé des discussions exclusives en vue de créer une coentreprise dans la fourniture d'équipements sous-marins et de services pour le secteur.