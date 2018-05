Uber annonce renforcer la protection de ses chauffeurs en Europe

23 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Uber a annoncé mercredi, à l'occasion de la tenue du Sommet "Tech for Good" à l'Elysée, le renforcement de la couverture d'assurance de ses chauffeurs et coursiers en France et en Europe pour tenter de restaurer son image auprès d'une main d'oeuvre dont les conditions de travail sont critiquées.