United Technologies promet d'investir 15 milliards de dollars aux USA sur 5 ans

23 mai 2018 Par Par Agence Reuters

United Technologies a annoncé mercredi son intention d'investir plus de 15 milliards de dollars (12,8 milliards d'euros) dans la recherche et le développement et l'augmentation de ses capacités aux Etats-Unis sur les cinq prochaines années, à la faveur de la récente réforme fiscale.