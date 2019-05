La BCE croit moins en une reprise au 2e semestre

23 mai 2019 Par Par Agence Reuters

La Banque centrale européenne (BCE) est préoccupée par la possibilité que la croissance soit encore plus faible que prévu et sa confiance en une reprise au second semestre s'en trouve altérée, montre le compte rendu de la réunion de politique monétaire du 10 avril.