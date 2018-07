Yen et rendement à 10 ans dopés par des informations sur la Banque du Japon

23 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Le yen a atteint un pic de deux semaines contre le dollar et l'emprunt à 10 ans japonais a vu son rendement grimper à un plus haut de six mois lundi, à la suite, entre autres, d'informations suivant lesquelles la Banque du Japon (BoJ) discutait d'éventuels changements à apporter à sa politique monétaire.