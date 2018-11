Carlos Ghosn a sous-estimé sa rémunération pendant huit ans

23 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Les procureurs du parquet de Tokyo devraient engager de nouvelles poursuites contre Carlos Ghosn pour avoir conspiré afin de sous-estimer sa rémunération pendant trois ans à compter de l'exercice fiscal 2015, rapporte vendredi le journal Asahi, et non plus seulement sur la période 2010-2015.