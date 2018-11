Les anticipations de hausse de taux de la BCE baissent encore

23 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Les investisseurs ont encore revu à la baisse les anticipations d'une hausse de taux de la Banque centrale européenne (BCE) l'an prochain et un indicateur très suivi des anticipations d'inflation est tombé à son plus bas niveau depuis un an après la publication d'indicateurs économiques inférieurs aux attentes.