Le Premier ministre chinois affiche sa confiance en l'euro

24 mai 2018 Par Par Agence Reuters

La Chine a vis-à-vis de l'euro une démarche d'investisseur de long terme et responsable et elle espère que la monnaie unique restera forte et stable en dépit des épisodes de crises de la dette souveraine en Europe, a déclaré jeudi le Premier ministre Li Keqiang.