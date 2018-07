Le gouvernement italien amende et reporte une réforme bancaire

24 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Le gouvernement italien a annoncé mardi le report et la modification d'une réforme du secteur des banques coopératives et mutuelles, soutenue par la Banque centrale européenne et destinée à renforcer le système bancaire de l'Italie en poussant ces petits établissements à se regrouper.