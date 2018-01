JPMorgan pourrait déplacer plus de 4.000 postes à cause du Brexit

25 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

JPMorgan Chase pourrait déplacer plus de 4.000 emplois hors de Grande-Bretagne si le Brexit se traduisait par des divergences commerciales et réglementaires entre Londres et l'Union européenne (UE), a déclaré jeudi Jamie Dimon, le PDG de la banque américaine.