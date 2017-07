Akzo Nobel: Bénéfice en baisse et inférieur aux attentes au 2e trimestre

25 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Le fabricant néerlandais de peintures et de revêtements Akzo Nobel a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation en baisse et inférieur aux attentes pour le deuxième trimestre, en raison d'une faiblesse de la demande sur certains de ses marchés et de la hausse des coûts des matières premières.