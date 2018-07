Hausse de 0,1% du nombre de demandeurs d'emploi au 2e trimestre

25 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité (catégorie A) a augmenté de 0,1% au deuxième trimestre en France métropolitaine, une hausse qui touche essentiellement les femmes, les plus jeunes et les chômeurs de longue durée, selon les chiffres publiés mercredi par le ministère du Travail et Pôle emploi.