La BCE maintient le cap malgré les incertitudes

25 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

La Banque centrale européenne (BCE) a laissé sa politique monétaire inchangée jeudi et réaffirmé son intention de mettre fin à son programme exceptionnel de soutien au crédit et aux marchés en dépit de la dégradation des perspectives de croissance et des turbulences liées à la politique budgétaire italienne.