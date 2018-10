Production automobile britannique en baisse de 16,8% en septembre

25 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

La production d'automobiles en Grande-Bretagne a diminué de 16,8% sur un an en septembre, du fait de nouvelles normes d'émissions plus strictes, des tensions commerciales, ainsi que des incertitudes liées au diesel et au Brexit, selon l'association des constructeurs britanniques.