Schneider confiant pour 2018, en avance sur le rachats d'actions

25 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

Schneider Electric a de nouveau relevé jeudi plusieurs de ses objectifs 2018 au vu d'un troisième trimestre marqué par une forte croissance en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, et indiqué qu'il pourrait finaliser ses rachats d'actions avec six mois d'avance.